Photoshop 上一步快速鍵，還原成以前版本的教學，切換回舊版還原快速鍵的方法
根據統計分析有 87% 的 Photoshop 使用者，最常用的快速鍵是「Ctrl + Z」也就是回到上一步的動作，再按一次就回到下一步，如果要回復到前幾次的動作，只需再加上 Shift 鍵變成「Shift + Ctrl + Z」就能一直上一步還原，但 Photoshop 最近的改版，竟然將 「Ctrl + Z」與「Shift + Ctrl + Z」的作用交換了，讓人非常的不習慣，幸好這個設定是可以還原成舊版的
打開 Photoshop 前往「鍵盤快速鍵」
路徑：編輯 > 鍵盤快速鍵
快速鍵：Alt+Shift+Ctrl+K
將「使用舊版還原快速鍵」勾選
設定完成後，需要重新開啟 Photoshop 才算設定成功
對新的使用者來說是無所謂，但對於像介介這些使用 PS 有1~20年的老屁股們，這個改變實在太大了，雖然說是 Adobe 的新措施跟著適應一下好了，偏偏 Adobe 軟體全家餐，只有 Photoshop 是這樣的改變，讓我們這些設計老手們不知道要不要改變習慣，所以改回原本的方式用起來比較順手一些
#瓜替母篩
話說 #小香瓜 假日去玩
回來後就感冒了（大家要勤洗手喔）
去醫院做流感快篩
（從鼻子裡面挖液體篩）
確定是流感了
現在也好的差不多了
但後來 #蘿蔔糕女孩 也感冒了
帶去看醫生做流感檢查
怕痛的蘿蔔很怕挖鼻子檢查
幸好因為家裡有人是流感
所以醫生說不用篩檢
直接附上一盒克流感
蘿蔔直說好幸運阿
女鵝幫她做篩檢
這就是新24笑裡的【瓜替母篩】的典故
#省了三百塊篩檢費
#可以吃六個雞排了