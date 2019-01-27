Photoshop 上一步快速鍵，還原成以前版本的教學，切換回舊版還原快速鍵的方法

根據統計分析有 87% 的 Photoshop 使用者，最常用的快速鍵是「Ctrl + Z」也就是回到上一步的動作，再按一次就回到下一步，如果要回復到前幾次的動作，只需再加上 Shift 鍵變成「Shift + Ctrl + Z」就能一直上一步還原，但 Photoshop 最近的改版，竟然將 「Ctrl + Z」與「Shift + Ctrl + Z」的作用交換了，讓人非常的不習慣，幸好這個設定是可以還原成舊版的

打開 Photoshop 前往「鍵盤快速鍵」

路徑：編輯 > 鍵盤快速鍵

快速鍵：Alt+Shift+Ctrl+K



將「使用舊版還原快速鍵」勾選

設定完成後，需要重新開啟 Photoshop 才算設定成功

對新的使用者來說是無所謂，但對於像介介這些使用 PS 有1~20年的老屁股們，這個改變實在太大了，雖然說是 Adobe 的新措施跟著適應一下好了，偏偏 Adobe 軟體全家餐，只有 Photoshop 是這樣的改變，讓我們這些設計老手們不知道要不要改變習慣，所以改回原本的方式用起來比較順手一些